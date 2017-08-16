Reuters: американская разведка считает, что КНДР обходится без иностранных ракетных двигателей

Американская разведка полагает, что Северная Корея могла самостоятельно разработать надежные ракетные двигатели, не полагаясь на импорт готовой продукции из других стран. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Reuters.

Собеседник агентства не стал комментировать заявления источников The New York Times, которые говорили, что двигатели могли поступать из России или с Украины.

При этом другой источник Reuters заметил, что если бы в КНДР поставляли советские двигатели РД-250, то их надо было бы модифицировать. Для этого Пхеньяну понадобились бы иностранные эксперты или персонал, обученный «в России или где-то еще».