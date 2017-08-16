Reuters: американская разведка считает, что КНДР обходится без иностранных ракетных двигателей
Американская разведка полагает, что Северная Корея могла самостоятельно разработать надежные ракетные двигатели, не полагаясь на импорт готовой продукции из других стран. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Reuters.
Собеседник агентства не стал комментировать заявления источников The New York Times, которые говорили, что двигатели могли поступать из России или с Украины.
При этом другой источник Reuters заметил, что если бы в КНДР поставляли советские двигатели РД-250, то их надо было бы модифицировать. Для этого Пхеньяну понадобились бы иностранные эксперты или персонал, обученный «в России или где-то еще».
14 августа NYT опубликовало заметку, в которой говорилось, что двигатели для межконтинентальных баллистических ракет КНДР могли быть поставлены с Украины. Материал основан на отчете Майкла Эллемана, в котором, однако, говорится, что двигатели РД-250 могли быть поставлены как с Украины, так и из России.
В ответ на публикацию газеты украинские власти категорически отвергли любой экспорт двигателей в КНДР. На заводе «Южмаш» напомнили, что сборочная линия РД-250 была ликвидирована в 1991 году, а граждан КНДР судили за попытку получить секретные данные в 2012 году.