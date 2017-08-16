Порошенко поручил проверить информацию о возможных поставках ракетных двигателей в КНДР с Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил проверить информацию из статьи The New York Times о возможной покупке Северной Кореей технологий ракетных двигателей у украинских предприятий.
О результатах проверки президенту должны сообщить в течение трех дней.
По мнению Порошенко, утверждения из статьи должны быть проверены, «какими бы абсурдными не выглядели обвинения в адрес Украины». Он выразил надежду, что проверка «позволит подтвердить надуманность предположений об „украинском следе“» и «установить настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка».
«Украина дорожит своей деловой репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий!», — написал Петр Порошенко.