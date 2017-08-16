Порошенко поручил проверить информацию о возможных поставках ракетных двигателей в КНДР с Украины

По мнению Порошенко, утверждения из статьи должны быть проверены, «какими бы абсурдными не выглядели обвинения в адрес Украины». Он выразил надежду, что проверка «позволит подтвердить надуманность предположений об „украинском следе“» и «установить настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка».

О результатах проверки президенту должны сообщить в течение трех дней.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил проверить информацию из статьи The New York Times о возможной покупке Северной Кореей технологий ракетных двигателей у украинских предприятий.

«Украина дорожит своей деловой репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий!», — написал Петр Порошенко.

14 августа газета The New York Times выпустила материал о последних успехах ракетной программы КНДР, в котором допустила, что технологии ракетных двигателей Северная Корея могла купить у украинского «Южного машиностроительного завода».

Статья была основана на отчете британский эксперта Майкла Эллемана. Сам Эллеман допускает, что советские двигатели РД-250, с которыми, по его словам, схожи двигатели северокорейских ракет, могли попасть в КНДР и из России.

После публикации глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов связал статью с «антиукраинской кампанией», которая «спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах».