На Первом канале закрыли передачу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»

Передачу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», которая выходила на Первом канале с 2013 года, решено закрыть. Об этом сообщили сама телеведущая и пресс-служба канала.

«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», — написала Меньшова в инстаграме.

По словам Меньшовой, она не уходит с Первого канала. «Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки👆🏻 Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку💪🏻», — написала она.

В пресс-службе Первого канала уточнили, что речь идет о двух новых проектах, которые выйдут в следующем телевизионном сезоне.