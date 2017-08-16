На Первом канале закрыли передачу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»

Передачу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», которая выходила на Первом канале с 2013 года, решено закрыть. Об этом сообщили сама телеведущая и пресс-служба канала.
«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», — написала Меньшова в инстаграме.
По словам Меньшовой, она не уходит с Первого канала. «Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки👆🏻 Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку💪🏻», — написала она.
В пресс-службе Первого канала уточнили, что речь идет о двух новых проектах, которые выйдут в следующем телевизионном сезоне.
В программе «Наедине со всеми» Юлия Меньшова брала интервью у известных людей. За работу в этой программе ведущую в 2016 году номинировали на премию ТЭФИ в номинации «интервьюер» (награду получил
Владимир Познер).
За последние недели стало известно о двух заметных изменениях в эфире Первого канала. Программу «Пусть говорят» покинул ведущий Андрей Малахов, а передача «Пока все дома» Тимура Кизякова перестала выходить на Первом.
Точные причины ухода Малахова с Первого канала неизвестны. Разные источники называли в числе версий его конфликт с новым продюсером программы Натальей Никоновой и нежелание Первого предоставить ему отпуск для ухода за ребенком.
Причиной ухода с телеканала программы «Пока все дома», одной из старейших на российском ТВ, называют информацию о том, что ее производители получали от государства деньги за создание и распространение «видеоанкет» детей-сирот, ждущих усыновления. «Канал системно работает с благотворительными фондами, но получилось, что мы им помогаем, а наша программа на благотворительности наживается», — рассказал
«Медузе» источник на Первом канале.