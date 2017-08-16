Брянский перинатальный центр получил санитарное заключение за один день. За три месяца там умерли 11 детей

Перинатальный центр Брянской городской больницы № 1 получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на следующий день после сдачи в эксплуатацию. Об этом со ссылкой на ответ Минздрава России пишет «Трансперенси Интернешнл — Россия».

В документе говорится, что центр сдали 1 марта 2017 года, а заключение было выдано уже 2 марта. Еще через два дня центр получил лицензию на медицинскую деятельность. Центр открылся 7 марта, на следующий день его посетил президент России Владимир Путин.

Официально на выдачу санитарного заключения отводится месяц, но собеседники «Трансперенси» в юридических компаниях заметили, что обычно на это уходит не менее двух недель.

Отмечается, что открытие центра было сначала назначено на декабрь 2016 года, но было отложено из-за предписания Росздравнадзора об устранении недочетов.