Apple потратит за год миллиард долларов на производство телешоу
Компания Apple потратит около миллиарда долларов в 2017 году на производство собственного телевизионного контента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По информации источников издания, Apple может закупить и произвести в общей сложности десять программ.
Как пишет газета, сумма в миллиард долларов сравнима с затратами Amazon на создание телешоу в 2013 году (в первый год производства собственного контента этой компаний) и в два раза меньше, чем затраты телеканалы HBO в 2016 году.
О планах Apple снимать собственный телевизионный контент The Wall Street Journal сообщила в январе 2017 года. По информации газеты, шоу будут выходить или на стриминговом сервисе Apple Music, или на новом видеосервисе, который запустит Apple.
На Apple Music уже выходят телевизионные шоу — к примеру, шоу комика Джеймса Кордена Carpool Karaoke и передача про разработчиков мобильных приложений Planet of the Apps.
В июне в Apple перешли телепродюсеры Джейми Эрлихт и Зак ван Амбург, которые до этого много лет проработали в руководстве Sony Pictures Televesion. Они участвовали в создании многих популярных сериалов, в том числе «Во все тяжкие» и «Корона».