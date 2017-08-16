Apple потратит за год миллиард долларов на производство телешоу

Компания Apple потратит около миллиарда долларов в 2017 году на производство собственного телевизионного контента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников издания, Apple может закупить и произвести в общей сложности десять программ.

Как пишет газета, сумма в миллиард долларов сравнима с затратами Amazon на создание телешоу в 2013 году (в первый год производства собственного контента этой компаний) и в два раза меньше, чем затраты телеканалы HBO в 2016 году.