«Альфа капитал» предупредил клиентов о рисках в четырех банках. ЦБ подозревает недобросовестную конкуренцию

Управляющая компания «Альфа капитал» разослала своим клиентам предупреждение о «проблемах внутри» финансовой корпорации «Открытие», Бинбанке, Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке, пишут «Ведомости».

«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», — говорится в письме, разосланном клиентам, «Альфа капитал».

Управляющая компания предупредила о рисках, связанных с выпуском субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», и рекомендовала своим клиентам «перевести активы к более надежным участникам банковской системы России».

Представитель «Альфа капитала» рассылку предупреждения подтвердил, указав, что компания «фокусируется на консервативных стратегиях», ежедневно проводит мониторинг состояния рынка и дает рекомендации клиентам «в зависимости от их риск-профиля, портфеля и текущей рыночной ситуации».

В Центробанке, в свою очередь, заявили, что не приветствуют «распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции».

Регулятор, сообщили в ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей», планирует провести надзорную проверку, а также обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить «Альфа капитал» на предмет недобросовестной конкуренции. Представители ФАС от комментариев пока воздержались, сообщив, что должны сначала изучить письмо «Альфа капитала» клиентам.

Представители всех четырех банков, упоминаемых в письме «Альфа капитала», заявили, что не согласны с его содержанием. Так, представитель Бинбанка указал, что «высказывания „Альфа капитала“ в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию».

Основатель «Открытия» Вадим Беляев, в свою очередь, отказался комментировать непосредственно содержания письма, но отметил, что на его финансовую корпорацию оказывается «сильное информационное давление, и есть ощущение, что это происходит не просто так».