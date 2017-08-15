«Яндекс.Такси» решил страховать пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» начал переговоры о страховании жизни и здоровья пассажиров с крупнейшими российскими страховыми компаниями. Перед запуском этой услуги ее протестируют в трех-пяти городах.

По словам главы отдела регионального развития «Яндекс.Такси» Алексея Федотова, окончательный принцип работы страхования пока не определен. «Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения», — пояснил он. Выплаты после страхового случая могут составить до 2 миллионов рублей.

В Uber, которая объявила об объединении бизнеса с «Яндексом» в России, также рассказали о проработке страхования пассажиров.

Источник «Коммерсанта» предположил, что страховой полис сделает поездку дороже на 3-5 рублей.