Губернатор пообещал восстановить рухнувший речной вокзал Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что рухнувший речной вокзал Твери будет восстановлен. Об этом он рассказал 15 августа — через неделю после обрушения вокзала.

По словам Рудени, вокзал «является символом Твери» и будет восстановлен «именно в тех формах и тех архитектурных видах», которые были ранее. Сроки губернатор назвать отказался, заметив, что для этого надо «проконсультироваться».

Руденя также не стал оценивать работу чиновников, которые отвечали за сохранность памятника.