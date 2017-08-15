Губернатор пообещал восстановить рухнувший речной вокзал Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что рухнувший речной вокзал Твери будет восстановлен. Об этом он рассказал 15 августа — через неделю после обрушения вокзала.
По словам Рудени, вокзал «является символом Твери» и будет восстановлен «именно в тех формах и тех архитектурных видах», которые были ранее. Сроки губернатор назвать отказался, заметив, что для этого надо «проконсультироваться».
Руденя также не стал оценивать работу чиновников, которые отвечали за сохранность памятника.
Здание речного вокзала Твери обрушилось вечером 7 августа. Вокзал не использовали с начала 2000-х, когда речное сообщение прекратилось. На декабрь 2017 года было запланировано завершение реконструкции здания.