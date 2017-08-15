Для бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко запросили четыре года колонии

Обвинение запросило четыре года колонии общего режима на процессе по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

При этом гособвинитель снизил сумму ущерба, который, как предполагается, Юрченко причинил ОАО «Газтранском» — с 17,7 до 14 миллионов рублей. Ущерб для бюджета области в виде непоступления налогов и дивидендов, который оценивался в 4,3 миллиона рублей, из дела исключили.

Сам Юрченко и его защита заявляют, что в действиях губернатора не было состава преступления.