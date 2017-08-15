Для бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко запросили четыре года колонии
Обвинение запросило четыре года колонии общего режима на процессе по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
При этом гособвинитель снизил сумму ущерба, который, как предполагается, Юрченко причинил ОАО «Газтранском» — с 17,7 до 14 миллионов рублей. Ущерб для бюджета области в виде непоступления налогов и дивидендов, который оценивался в 4,3 миллиона рублей, из дела исключили.
Сам Юрченко и его защита заявляют, что в действиях губернатора не было состава преступления.
В 2014 году Юрченко предъявили обвинение, с него взяли подписку о невыезде. Суд над бывшим губернатором продолжается с декабря 2015 года.
В 2016 году следователи завели уголовное дело против жены Юрченко Натальи. Ее заподозрили в том, что она не уведомила российские власти о втором гражданстве.