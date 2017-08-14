Власти Москвы отказали двум пациентам с ВИЧ из регионов в получении лекарств
Департамент здравоохранения Москвы отказал двум пациентам с ВИЧ, прописанным в других регионах, в прикреплении к центру профилактики и борьбы со СПИДом. Как пишет РБК со ссылкой на документы департамента, Москва готова поставить пациентов на учет только в том случае, если регионы, где они прописаны, перешлют годовой запас лекарств.
Документы об отказе в прикреплении подписаны замглавы департамента здравоохранения Андреем Старшининым, пишет издание. РБК подчеркивает, что граждане России сами имеют право выбирать, где получать медицинскую помощь, в том числе и лекарства для антиретровирусной терапии.
До 2017 года лекарства пациентам с ВИЧ выделял Федеральный центр СПИД под руководством Вадима Покровского. Теперь пациенты должны быть прикреплены к московскому центру борьбы со СПИДом.
Росздравнадзор ранее оштрафовал департамент здравоохранения Москвы за отказ прикреплять пациентов с ВИЧ. Департамент в настоящее время судится с ведомством по поводу этого штрафа. Сумма штрафа неизвестна.
Летом 2017 года сразу из нескольких регионов, в том числе из Томской, Оренбургской, Нижегородской, Иркусткой и других областей, поступали сообщения о нехватке препаратов для антиретровирусной терапии.