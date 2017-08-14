Власти Москвы отказали двум пациентам с ВИЧ из регионов в получении лекарств

Департамент здравоохранения Москвы отказал двум пациентам с ВИЧ, прописанным в других регионах, в прикреплении к центру профилактики и борьбы со СПИДом. Как пишет РБК со ссылкой на документы департамента, Москва готова поставить пациентов на учет только в том случае, если регионы, где они прописаны, перешлют годовой запас лекарств.

Документы об отказе в прикреплении подписаны замглавы департамента здравоохранения Андреем Старшининым, пишет издание. РБК подчеркивает, что граждане России сами имеют право выбирать, где получать медицинскую помощь, в том числе и лекарства для антиретровирусной терапии.