Владелец «Югры» заявил о планах саудовского принца войти в капитал банка

РИА Новости
08:00, 14 августа 2017
Надежный источник

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов изучить участие в капитале «Югры», если ЦБ возобновит лицензию банка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе совладельца «Югры» Алексея Хотина.

Принц Аль-Валид бин Талал, напомнила пресс-служба, является крупнейшим акционером Citigroup, ему принадлежат 6 процентов акций этой финансовой организации.

«Принц выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановление работы финансового учреждения», — говорится в сообщении.

РИА Новости
ЦБ 10 июля ввел временную администрацию в банке «Югра», входившем в число 50 крупнейших кредитных организаций России по объему капитала. Такое решение, как объявил регулятор, было принято в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».
Владельцы «Югры» пытались оспорить введение временной администрации, указывая, что не нарушил обязательные нормативы ЦБ. Отменить решение о временной администрации в «Югре» также требовала Генпрокуратура.
28 июля Банк России отозвал у «Югры» лицензию.
На момент введения временной администрации на счетах в «Югре» находились более 180 миллиардов рублей, из них 170 миллиардов — застрахованные вклады.

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