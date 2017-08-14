В Ханты-Мансийском автономном округе четвертые сутки горит буровая вышка

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа на Вань-Еганском месторождении с вечера 10 августа продолжается пожар на буровой вышке. Об этом говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра министерства энергетики РФ.

Пожар на нефтяной скважине в ХМАО-2 Elisy Fedorenko

Пожар начался после того, как при подъеме одного из приборов с глубины около одного километра произошел выброс опасных веществ, который спровоцировал возгорание и открытое фонтанирование. Буровая вышка в результате инцидента была разрушена, огонь охватил несколько скважин, расположенных поблизости.

Пострадали восемь работников организации, которая вела геофизические работы на буровой вышке.

По состоянию на утро понедельника, 14 августа, открытое горение на скважине продолжается. Тушением занимаются 125 человек и 35 единиц техники.