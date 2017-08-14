Минтранс вернет верхнюю одежду в перечень бесплатной ручной клади. Но только зимнюю

Министерство транспорта отредактирует новые правила провоза ручной клади в самолете, добавив зимнюю верхнюю одежду в перечень вещей, которые можно будет провозить бесплатно. Об этом заявила глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова.

Она заметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы. Если тяжелая зимняя одежда будет учитываться как ручная кладь, то возможен перевес, добавила Петрова.

При этом товары, купленные в Duty Free, будут взвешивать и учитывать в ограничениях по ручной клади. По словам Петровой, такие меры будут вводить только лоукостеры. Как именно это отрегулируют в Воздушном кодексе, она не пояснила.