Минтранс вернет верхнюю одежду в перечень бесплатной ручной клади. Но только зимнюю
Министерство транспорта отредактирует новые правила провоза ручной клади в самолете, добавив зимнюю верхнюю одежду в перечень вещей, которые можно будет провозить бесплатно. Об этом заявила глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова.
Она заметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы. Если тяжелая зимняя одежда будет учитываться как ручная кладь, то возможен перевес, добавила Петрова.
При этом товары, купленные в Duty Free, будут взвешивать и учитывать в ограничениях по ручной клади. По словам Петровой, такие меры будут вводить только лоукостеры. Как именно это отрегулируют в Воздушном кодексе, она не пояснила.
«Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — рассказала Светлана Петрова.