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Минтранс вернет верхнюю одежду в перечень бесплатной ручной клади. Но только зимнюю

Российская газета
16:19, 14 августа 2017
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Министерство транспорта отредактирует новые правила провоза ручной клади в самолете, добавив зимнюю верхнюю одежду в перечень вещей, которые можно будет провозить бесплатно. Об этом заявила глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова.

Она заметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы. Если тяжелая зимняя одежда будет учитываться как ручная кладь, то возможен перевес, добавила Петрова.

При этом товары, купленные в Duty Free, будут взвешивать и учитывать в ограничениях по ручной клади. По словам Петровой, такие меры будут вводить только лоукостеры. Как именно это отрегулируют в Воздушном кодексе, она не пояснила.

«Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — рассказала Светлана Петрова.

Российская газета
В июле Министерство транспорта подготовило поправки в Воздушный кодекс в связи с принятием закона об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных билетов.
Ведомство не только уточнило правила провозки багажа, но также прописало, что авиакомпании должны разрешать брать на борт не менее пяти килограммов ручной клади. Но из гарантированно бесплатной ручной клади исключили верхнюю одежду, ноутбуки, телефоны, фотоаппараты, зонты и букеты. Это означает, что теперь их могут попросить взвесить.
В ответ на предложения Минтранса авиакомпания «Победа» объявила, что разрешит брать в салон рюкзаки в пределах допустимых размеров. Помимо этого компания обещала снизить стоимость билетов из-за возможности вводить тарифы без багажа.

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