Умер один из участников нападения на конвой в Мособлсуде

В больнице умер Фазлетдин Хасанов — один из фигурантов дела «банды ГТА», который напал на конвой в Мособлсуде 1 августа и был тяжело ранен. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс». Гибель одного из участников нападения подтвердили в больнице.

3 августа, когда РЕН ТВ сообщил о смерти одного из раненых во время нападения, источник «Интерфакса» рассказал, что Хасанов находится в крайне тяжелом состоянии из-за огнестрельного ранения брюшной полости.

О состоянии второго раненого в перестрелке обвиняемого Зафарджона Гулямова ничего не сообщается. Ранее источник «Интерфакса» рассказывал, что он ранен в голову и бедро и также находится в тяжелом состоянии.