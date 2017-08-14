Умер один из участников нападения на конвой в Мособлсуде
В больнице умер Фазлетдин Хасанов — один из фигурантов дела «банды ГТА», который напал на конвой в Мособлсуде 1 августа и был тяжело ранен. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс». Гибель одного из участников нападения подтвердили в больнице.
3 августа, когда РЕН ТВ сообщил о смерти одного из раненых во время нападения, источник «Интерфакса» рассказал, что Хасанов находится в крайне тяжелом состоянии из-за огнестрельного ранения брюшной полости.
О состоянии второго раненого в перестрелке обвиняемого Зафарджона Гулямова ничего не сообщается. Ранее источник «Интерфакса» рассказывал, что он ранен в голову и бедро и также находится в тяжелом состоянии.
1 августа в здании Мособлсуда, где слушается дело «банды ГТА», пятеро подсудимых напали на двух конвоиров, которые сопровождали их в лифте. Освободившись, обвиняемые попытались сбежать. Им помешал отряд Росгвардии, находившийся в соседнем зале.
В результате перестрелки Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты на месте. При нападении пострадали двое конвоиров и сотрудник Росгвардии.
Командира роты конвоя уволили из МВД по результатам служебной проверки действий полицейских при сопровождении подсудимых.
Девять фигурантов дела «банды ГТА» обвиняются в нападении на водителей в Московской и Калужской областях. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили двоих.