ФАС рассказала, что один оператор согласился отменить роуминг. Но не уточнила, кто именно

Федеральная антимонопольная служба получила от одного сотового оператора из уведомление о готовности отменить внутрироссийский роуминг. Оператор, название которого служба не уточняет, прислал «мотивированное ходатайство» о дополнительном времени на изменение тарифов.

Еще один оператор, по словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, прислал ходатайство «без достаточных мотивированных обоснований» и ему было отказано в продлении сроков. Оставшиеся два сотовых оператора лишь запросили отчеты о состоянии конкуренции на рынке.

В результате ФАС намерена возбудить дела в отношении трех операторов, которые не готовы выполнить требования об отмене роуминга. По словам Голомолзина, это будет сделано в течение недели.

За несколько часов до публикации пресс-релиза ФАС «Мегафон» объявил, что намерен подать в суд, так как считает отмену роуминга по России невозможной. «Билайн» и Tele2 отказались комментировать «Интерфаксу» ход разбирательства с ФАС.

В МТС заявили, что находятся в «диалоге с ФАС». Означает ли это согласие на отмену роуминга, не уточняется.