Что происходит в России? Игра «Медузы» и «Ингосстраха»

Ассанж приглашал Навального в эфир телеканала RT

The New Yorker
14:57, 14 августа 2017
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Создатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж приглашал российского политика Алексея Навального в эфир своей программы на телеканале RT. Об этом сам Ассанж рассказал в беседе с журналистом The New Yorker Раффи Хачадуряном.

По словам Ассанжа, главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала, что «Кремлю это не понравится». Тем не менее, она согласилась, поскольку такой гость, по мнению Симоньян, показал бы независимость канала.

Навальный отказался участвовать в передаче. Его пресс-секретарь (в тексте имя не упоминается, но, вероятно, речь идет о Кире Ярмыш) предположила в беседе с The New Yorker, что отказ был связан с нежеланием Навального иметь какие-либо контакты с государственным каналом RT, поскольку он ассоциируется с распространением лжи и пропаганды, в том числе об оппозиционных активистах.

Затем [Ассанж] спросил, можно ли пригласить на программу чеченского террориста, и получил однозначный отказ. Смеясь, он вспоминал: «Вот где черта: кто угодно, кроме чеченских террористов» (англ. яз.).

The New Yorker
Джулиан Ассанж с 2012 года не покидает территорию посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь преследования и выдачи в США по обвинениям, связанным с публикациями секретных документов Пентагона и Госдепартамента на сайте WikiLeaks.
В начале 2012 года Ассанж стал выпускать программу на российском канале RT. Спустя несколько выпусков передача была закрыта.
В 2016 году WikiLeaks опубликовали переписку руководства Демократической партии США, которая, как считают американские спецслужбы, была добыта российскими хакерами по заказу Кремля. Ассанж утверждает, что не получал переписку от какого-либо государства или кого-либо из России, но источников не раскрывает.
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