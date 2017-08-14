Ассанж приглашал Навального в эфир телеканала RT

Создатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж приглашал российского политика Алексея Навального в эфир своей программы на телеканале RT. Об этом сам Ассанж рассказал в беседе с журналистом The New Yorker Раффи Хачадуряном.

По словам Ассанжа, главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала, что «Кремлю это не понравится». Тем не менее, она согласилась, поскольку такой гость, по мнению Симоньян, показал бы независимость канала.

Навальный отказался участвовать в передаче. Его пресс-секретарь (в тексте имя не упоминается, но, вероятно, речь идет о Кире Ярмыш) предположила в беседе с The New Yorker, что отказ был связан с нежеланием Навального иметь какие-либо контакты с государственным каналом RT, поскольку он ассоциируется с распространением лжи и пропаганды, в том числе об оппозиционных активистах.