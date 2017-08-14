«Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставке топлива. Ему пришлось заправлять самолеты из резервов

У компании «Газпром нефть», обеспечивающей топливо для самолетов «Аэрофлота» в Шереметьево в августе возникли проблемы с поставками авиакеросина, сообщили «Коммерсанту» источники в авиаотрасли.

Из-за перебоев с поставками авиакеросина «Аэрофлот», по словам собеседников издания, был вынужден использовать резервную схему обеспечения. Из резервов авиакомпании были заправлены более 50 рейсов, добавили они.

Сбой в поставках авиакеросина, по данным одного из источников издания, связан «с некондиционным топливом, которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации» при сдаче компании, выполняющей заправку.

После отмены в 2015 году обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов, указали собеседники газеты, качество авиакеросина по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя, дальнейший контроль не предусмотрен.

В «Газпром нефти» сообщения о перебоях в поставках топлива в Шереметьево опровергли. Представители Шереметьево, в свою очередь, заявили, «ситуация обеспечения авиатопливом авиакомпаний отслеживается», отказавшись от дальнейших комментариев.