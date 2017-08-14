«Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставке топлива. Ему пришлось заправлять самолеты из резервов

Коммерсант
06:02, 14 августа 2017
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У компании «Газпром нефть», обеспечивающей топливо для самолетов «Аэрофлота» в Шереметьево в августе возникли проблемы с поставками авиакеросина, сообщили «Коммерсанту» источники в авиаотрасли.

Из-за перебоев с поставками авиакеросина «Аэрофлот», по словам собеседников издания, был вынужден использовать резервную схему обеспечения. Из резервов авиакомпании были заправлены более 50 рейсов, добавили они.

Сбой в поставках авиакеросина, по данным одного из источников издания, связан «с некондиционным топливом, которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации» при сдаче компании, выполняющей заправку.

После отмены в 2015 году обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов, указали собеседники газеты, качество авиакеросина по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя, дальнейший контроль не предусмотрен. 

В «Газпром нефти» сообщения о перебоях в поставках топлива в Шереметьево опровергли. Представители Шереметьево, в свою очередь, заявили, «ситуация обеспечения авиатопливом авиакомпаний отслеживается», отказавшись от дальнейших комментариев.

Собеседник «Ъ» в одном из профильных ведомств говорит, что, поскольку контроль за ситуацией на рынке авиакеросина «оказался выведен за периметр ведения госорганов», многие проблемы теперь могут «вовремя не вскрыться и привести к серьезным последствиям, вплоть до ухудшения работы топливной системы самолета».

Коммерсант
В марте Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), как писал «Коммерсант», обращалась в правительство с просьбой разобраться с контролем качества топлива. В обращении, в частности, указывалось, что из-за новых правил контроля, действующих с 2015 года, все риски, связанные выбором топлива, его хранением и заправкой самолетов, лежат на авиакомпаниях. Авиаперевозчики, говорилось в письме, единственные, кто несут административную и уголовную ответственность за возможные проблемы из-за некачественного топлива.
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