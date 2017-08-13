В Северной Осетии обстрелян автомобиль полицейского из Ингушетии. Ранен ребенок

На территории Северной Осетии был обстрелян автомобиль сотрудника ингушской полиции — заместителя начальника отдельного батальона ППС Малгобекского района Акромана Тамбиева.

Полицейский скончался на месте происшествия. Его дочь 2009 года рождения, находившаяся в машине, получила ранение плеча. Угрозы жизни ребенка нет, сообщили ТАСС в дежурной части МВД Назрановского района Ингушетии.

Автомобиль Тамбиева, по словам собеседников агентства, был обстрелян в Пригородном районе Северной Осетии, через который полицейский ехал из Малгобекского в Назрановский район Ингушетии. Другие подробности произошедшего они уточнять не стали.

В свою очередь источники «Интерфакса» в правоохранительных органах Ингушетии рассказали, что автомобиль Тамбиева, по предварительным данным, был обстрелян из «Лады-Приоры» белого цвета, которая скрылась с места происшествия. Для поиска автомобиля введен план «Перехват».

По данным собеседников «Интерфакса», под обстрел машина Тамбиева попала на территории Ингушетии — около села Али-Юрт в Назрановском районе.