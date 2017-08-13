Иран в ответ на санкции США увеличил расходы на программу по созданию ракет

Associated Press
10:26, 13 августа 2017
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Парламент Ирана принял законопроект, увеличивающий на 800 миллионов долларов финансирование Минобороны и спецслужб. Дополнительные средства выделяются, в то числе на программы по созданию баллистических ракет и операции Корпуса стражей исламской революции за рубежом.

Законопроект, поддержанный подавляющим большинством голосов в парламенте, был принят в ответ на новые санкции, введенные США в отношении Ирана, отмечает AP. Во время голосование по законопроекту в зале парламента выкрикивали: «Смерть Америке!».

Также одобренный парламентом законопроект предусматривает введение запрета на въезд в страну американских военных и сотрудников гуманитарных организаций, «предоставляющих материально-техническую и иную помощь террористическим организациям» в регионе.

Власти Ирана неоднократно обвиняли США в связях с террористами из «Исламского государства» и «Аль-Каеды» в Сирии, однако запрет, по мнению AP, коснется в первую очередь американцев, связанных с иранской оппозицией за рубежом.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Ирана, России и КНДР 3 августа. Ранее этот законопроект был одобрен Конгрессом США.
Россия после принятия американскими законодателями законопроекта о новых санкциях потребовала от США сократить численность дипмиссии в РФ до 455 человек. Формально требование о сокращении американской дипмиссии было названо ответом на санкции США в отношении российских дипломатов, введенные в конце 2016 года предшественником Трампа в Белом доме Бараком Обамой.

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