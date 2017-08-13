Иран в ответ на санкции США увеличил расходы на программу по созданию ракет

Парламент Ирана принял законопроект, увеличивающий на 800 миллионов долларов финансирование Минобороны и спецслужб. Дополнительные средства выделяются, в то числе на программы по созданию баллистических ракет и операции Корпуса стражей исламской революции за рубежом.

Законопроект, поддержанный подавляющим большинством голосов в парламенте, был принят в ответ на новые санкции, введенные США в отношении Ирана, отмечает AP. Во время голосование по законопроекту в зале парламента выкрикивали: «Смерть Америке!».

Также одобренный парламентом законопроект предусматривает введение запрета на въезд в страну американских военных и сотрудников гуманитарных организаций, «предоставляющих материально-техническую и иную помощь террористическим организациям» в регионе.

Власти Ирана неоднократно обвиняли США в связях с террористами из «Исламского государства» и «Аль-Каеды» в Сирии, однако запрет, по мнению AP, коснется в первую очередь американцев, связанных с иранской оппозицией за рубежом.