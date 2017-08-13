Главе СПЧ и генпрокурору пожаловались на избиение журналистов в Дагестане на акции 12 июня

Новая газета
11:55, 13 августа 2017
Надежный источник

Главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев направил жалобу главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаилу Федотову на избиение двух журналистов издания, сообщает «Новая газета».

Агаев также направил обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести расследование произошедшего.

В обращениях в СПЧ и Генпрокуратуру, копии которых есть в распоряжении «Новой газеты», главный редактор «Черновика» указывает, что на журналисток издания Саиду Вагабову и Барият Идрисову, освещавших антикоррупционную акцию в Махачкале 12 июня, напали трое мужчин.

Нападавшие отобрали у Идрисовой и Вагабовой телефоны и угрожали «поломать» и «разобраться» с журналистками. Кроме этого, они сломали камеру корреспонденту издания «Кавказский узел» Патимат Махмудовой, отмечается в обращении.

Главный редактор «Черновика» указывает, что среди напавших на журналисток был Карим Кусумов — «подозреваемый по делу об убийстве сотрудника РГВК „Дагестан“ Яхьи Яхьяева».

Идрисова и Вагабова обратились в местный отдел полиции с требованием возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ). Однако сотрудники МВД сочли произошедшее административным нарушением и возбуждать уголовное дело отказались. Нападавшие, в итоге, были оштрафованы на 500 рублей каждый.

Прокуратура отказ в возбуждении уголовного дела отменила. Проводится дополнительная проверка, которая пока не завершена.

Нападение на сотрудника РГВК «Дагестан» Яхью Яхьяева было совершено в 2010 году. Журналист был избит, ему нанесли несколько ножевых ранений. Через несколько недель после нападения Яхьяев умер. Коллеги погибшего связывали нападение с его профессиональной деятельностью.
12 июня в разных городах России прошла вторая волна антикоррупционных акций, связанных с расследованием «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В ряде городов, включая Махачкалу, акции протеста против коррупции не были санкционированы местными властями и сопровождались задержаниями. В Махачкале, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны восемь участников акции протеста.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме