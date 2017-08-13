Главе СПЧ и генпрокурору пожаловались на избиение журналистов в Дагестане на акции 12 июня

Главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев направил жалобу главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаилу Федотову на избиение двух журналистов издания, сообщает «Новая газета».

Агаев также направил обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести расследование произошедшего.

В обращениях в СПЧ и Генпрокуратуру, копии которых есть в распоряжении «Новой газеты», главный редактор «Черновика» указывает, что на журналисток издания Саиду Вагабову и Барият Идрисову, освещавших антикоррупционную акцию в Махачкале 12 июня, напали трое мужчин.

Нападавшие отобрали у Идрисовой и Вагабовой телефоны и угрожали «поломать» и «разобраться» с журналистками. Кроме этого, они сломали камеру корреспонденту издания «Кавказский узел» Патимат Махмудовой, отмечается в обращении.

Главный редактор «Черновика» указывает, что среди напавших на журналисток был Карим Кусумов — «подозреваемый по делу об убийстве сотрудника РГВК „Дагестан“ Яхьи Яхьяева».

Идрисова и Вагабова обратились в местный отдел полиции с требованием возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ). Однако сотрудники МВД сочли произошедшее административным нарушением и возбуждать уголовное дело отказались. Нападавшие, в итоге, были оштрафованы на 500 рублей каждый.

Прокуратура отказ в возбуждении уголовного дела отменила. Проводится дополнительная проверка, которая пока не завершена.