ЦСКА победил «Спартак» в матче премьер-лиги, отыгравшись на последних минутах

Счет в матче открыл спартаковец Марио Пашалич в начале второго тайма после рикошета от Василия Березуцкого. ЦСКА отыгрался и вышел вперед на последних минутах встречи — на 83-й и 85-й минутах голы забили Георгий Щенников и Витиньо.

По итогам матча ЦСКА занимает четвертое место в таблице с 12 очками, «Спартак» — восьмое с 8 очками. Первые три места занимают «Зенит», «Ростов» и «Локомотив», у которых по 13 очков; при этом первая и третья команды сыграли пока только пять матчей.