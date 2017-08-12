ЦСКА победил «Спартак» в матче премьер-лиги, отыгравшись на последних минутах

Meduza
16:52, 12 августа 2017
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Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в матче шестого тура российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Счет в матче открыл спартаковец Марио Пашалич в начале второго тайма после рикошета от Василия Березуцкого. ЦСКА отыгрался и вышел вперед на последних минутах встречи — на 83-й и 85-й минутах голы забили Георгий Щенников и Витиньо.

ЦСКА — Спартак 2:1 Обзор матча HD 12.08.17
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По итогам матча ЦСКА занимает четвертое место в таблице с 12 очками, «Спартак» — восьмое с 8 очками. Первые три места занимают «Зенит», «Ростов» и «Локомотив», у которых по 13 очков; при этом первая и третья команды сыграли пока только пять матчей.
В прошлом дерби победу одержал «Спартак».
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