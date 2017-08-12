Осужденный за госизмену бывший сотрудник Минобороны попытался сбежать из колонии

Бывший сотрудник Минобороны РФ Андрей Беляев, приговоренный осенью 2016 года к 12 годам строгого режима за госизмену, попытался совершить побег из колонии № 10 в Ульяновской области. Об этом 11 августа сообщили местные издания «73-й регион» и «Молодежная газета».

О побеге заключенного, приговоренного к 12 годам за госизмену, 10 августа сообщила Ульяновская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Фамилию заключенного там не назвали; подтверждения того, что это был именно Беляев, нет.

Мужчину задержали поздно ночью 6 августа «в мо­мент преодоле­ния контрольно-следовой полосы основного рубежа», сообщили в прокуратуре. При себе у него был армейский вещмешок с различными инструментами, аккумуляторной дрелью и газовой зажигалкой, а сам он был обут в кроссовки.

В ведомстве подчеркнули, что «приготовление к побегу заняло у осужденного определенное время», однако сотрудники колонии не заметили и не пресекли этих действий.

Камеры видеонаблюдения в ИК-10, заявили в прокуратуре, имеют «крайне низкое» разрешение и не оборудованы инфракрасной подсветкой, из-за чего на записях невозможно «идентифицировать лица, передвигаю­щиеся по территории колонии» и «предметы, находящиеся при них».