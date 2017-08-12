«Халл Сити» выиграл первый матч в чемпионшипе под руководством Леонида Слуцкого

«Бертон» больше половины матча играл в меньшинстве — автор единственного гола Джексон Ирвайн на 38-й минуте получил в вторую желтую карточку и покинул поле.

Во втором туре чемпионата «Халл Сити» разгромил «Бертон» со счетом 4:1. Три гола за команду Слуцкого забил уругвайский нападающий Абель Эрнандес.

Леонид Слуцкий, который с 2009 до конца 2016 года возглавлял московский ЦСКА, стал главным тренером «Халл Сити» в июне 2017-го. Этот клуб незадолго до этого вылетел из Английской премьер-лиги.

Из пяти товарищеских матчей под руководством Слуцкого «Халл Сити» два выиграл, два сыграл вничью и один проиграл.

Еще на посту главного тренера ЦСКА Леонид Слуцкий говорил, что хотел бы поработать в иностранных клубах и готов был бы начать зарубежную карьеру в команде не топ-уровня. «Даже чемпионшип был бы интересен», — сказал он в интервью 2014 года.