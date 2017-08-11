Walmart извинился за рекламу оружия к началу учебного года

Американская сеть супермаркетов Walmart принесла извинения в связи с появившейся в интернете фотографией стенда с оружием в магазине, над которым была размещена реклама распродажи к началу учебного года.

Как видно на фотографии, стенд с ружьями в Walmart сопровождается надписью «Выступи в учебном году как герой». В сети магазинов принесли извинения и пообещали разобраться, в каком именно магазине и по какой причине был установлен такой стенд.

Представители ритейлера отмечают, что, вероятно, фотография могла быть отредактирована, и в действительности стенд мог выглядеть иначе.