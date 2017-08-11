Walmart извинился за рекламу оружия к началу учебного года
Американская сеть супермаркетов Walmart принесла извинения в связи с появившейся в интернете фотографией стенда с оружием в магазине, над которым была размещена реклама распродажи к началу учебного года.
Как видно на фотографии, стенд с ружьями в Walmart сопровождается надписью «Выступи в учебном году как герой». В сети магазинов принесли извинения и пообещали разобраться, в каком именно магазине и по какой причине был установлен такой стенд.
uhhhh @Walmart we need to talk pic.twitter.com/Fwb4UdXf1D— sara (@thisbemesara) August 9, 2017
Представители ритейлера отмечают, что, вероятно, фотография могла быть отредактирована, и в действительности стенд мог выглядеть иначе.
Walmart — одна из крупнейших торговых сетей в мире и крупнейший в мире частный работодатель. В магазинах Walmart работают более 2 миллионов человек.
В США неоднократно происходили массовые убийства в школах. Одним из наиболее известных подобных инцидентов является массовое убийство в школе «Сэнди Хук», которое устроил 20-летний Адам Лэнза в 2012 году. Он застрелил 27 человек и покончил с собой. С того момента в американских школах произошло около 200 инцидентов, связанных с оружием, в результате которых погибли около 100 человек.