В Средиземном море сломалось судно противников мигрантов. Ему на помощь послали активистов, которые мигрантов спасают

Reuters
15:39, 11 августа 2017
Надежный источник

Cудно немецкой организации Sea-Eye, которая занимается спасением беженцев в Средиземном море, отправилось на помощь судну «Си-Стар», на борту которого находятся активисты ультраправого движения Generation Identity, которые ставят своей целью «защитить Европу» от беженцев.

По словам руководителей Sea-Eye, «Си-Стар» потребовалась помощь из-за поломки двигателя; их судно, как находящееся ближе всего к «Си-Стар», отправила на помощь итальянская береговая охрана.

Сами активисты Generation Identity сообщили в твиттере, что двигатель «Си-Стар» остановился из-за небольших технических проблем, и подчеркнули, что судно не терпит бедствие.

Позже Sea-Eye сообщили, что активисты Generation Identity по радиосвязи отказались от помощи.

По оценке ООН, в 2016 году в Средиземном море погибли более пяти тысяч беженцев, направлявшихся в Европу из Африки.
Активисты Generation Identity выступают против миграции в Европу и утверждают, что неправительственные организации, которые спасают беженцев в Средиземном море, на самом деле участвуют в контрабанде людей.
В 2017 году они объявили о сборе средств на кампанию «Защити Европу» (Defend Europe) для отправки кораблей к побережью Ливии. Там активисты намерены «документировать действия НПО, обнажать их сотрудничество с контрабандистами и вмешиваться, если они будут делать что-то незаконное». Терпящих бедствие беженцев активисты намерены, по собственным словам, подбирать и возвращать в Африку.
Как писал Buzzfeed, Generation Identity арендовали «Си-Стар» в июле. Судно отправилось из государства Джибути в Восточной Африки в Средиземное море и по пути было задержано в Суэцком канале. Затем на Кипре был задержан капитан «Си-Стар» по подозрению в контрабанде людей.
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