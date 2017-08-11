В Средиземном море сломалось судно противников мигрантов. Ему на помощь послали активистов, которые мигрантов спасают

Cудно немецкой организации Sea-Eye, которая занимается спасением беженцев в Средиземном море, отправилось на помощь судну «Си-Стар», на борту которого находятся активисты ультраправого движения Generation Identity, которые ставят своей целью «защитить Европу» от беженцев.

По словам руководителей Sea-Eye, «Си-Стар» потребовалась помощь из-за поломки двигателя; их судно, как находящееся ближе всего к «Си-Стар», отправила на помощь итальянская береговая охрана.

Сами активисты Generation Identity сообщили в твиттере, что двигатель «Си-Стар» остановился из-за небольших технических проблем, и подчеркнули, что судно не терпит бедствие.

Позже Sea-Eye сообщили, что активисты Generation Identity по радиосвязи отказались от помощи.