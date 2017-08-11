В Псковской области во время учений погиб десантник

В Псковской области 11 августа во время учений погиб десантник, служивший в армии по контракту.

В Минобороны заявили, что это произошло «из-за нарушения требований безопасности». Военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения.

По данным сайта Gorod60, погибший попал под обстрел танкового пулемета.

«Для расследования причин и обстоятельств случившегося в соединении работает комиссия командования ВДВ», — заявили в Минобороны.