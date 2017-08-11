В Псковской области во время учений погиб десантник
В Псковской области 11 августа во время учений погиб десантник, служивший в армии по контракту.
В Минобороны заявили, что это произошло «из-за нарушения требований безопасности». Военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения.
По данным сайта Gorod60, погибший попал под обстрел танкового пулемета.
«Для расследования причин и обстоятельств случившегося в соединении работает комиссия командования ВДВ», — заявили в Минобороны.
Полковые тактические учения ВДВ завершились в пятницу под Псковом, ранее утром сообщили в командовании дивизии. Во время маневров десантники отработали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований.