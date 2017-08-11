В Москве незрячую девушку не пустили в ресторан. СК начал проверку

Главное следственное управление СК по Москве начало проверку сообщений об отказе пустить в один из ресторанов города девушку с инвалидностью по зрению.

Девушка с сопровождающим пыталась попасть в ресторан вечером 10 августа, говорится в сообщении следственного управления, однако администрация заведения отказала ей во входе, сославшись на правила технической безопасности.

Подробности происшествия, в том числе название ресторана, в который отказались пропустить девушку с инвалидностью, в сообщении СК не уточняются.

10 августа РИА Новости сообщали о москвичке Дане Мерзляковой с инвалидностью по зрению, которая не смогла попасть в ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне.

Как рассказала агентству Мерзлякова, ей и ее сопровождающему отказались продать билеты на смотровую площадку, где расположен ресторан.

«На этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой—второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Якобы правила у них не только внутренние, они прописаны МЧС», — заявила она.

В фейсбуке Мерзляковой пост о попытке попасть в ресторан «Седьмое небо» был опубликован в конце июля.