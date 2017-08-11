Цена билетов «Аэрофлота» в дни ЧМ-2018 выросла в несколько раз. В компании объявили о технической ошибке

Цена всех билетов «Аэрофлота» в города, где будут проходить матчи ЧМ-2018 по футболу, в дни проведения турнира выросла в четыре-шесть раз. На это, пишут «Ведомости», обратил внимание создатель ресурса Aviablogger Константин Парфененок.

В то время, как цены на перелеты «Аэрофлота» по другим маршрутам в июне 2018 года остались без изменения, в города, где пройдут матчи ЧМ-2018, выросли тарифы как в эконом-, так и в бизнес-класс. Так, сообщалось, что невозвратный билет эконом-класса в Ростов-на-Дону подорожал в 4,2 раза до 19005 рублей, а в Волгоград — в 6,2 раза до 20354 рублей.

В компании «Аэрофлот» объяснили рост цен на билеты в города, принимающие ЧМ-2018, технической ошибкой. Все пассажиры, купившие билеты по этим тарифам, могут вернуть их без штрафных санкций, заявил «Ведомостям» представитель авиакомпании.

По состоянию на утро 11 августа, система бронирования на сайте «Аэрофлота» при попытке заказать билеты из Москвы в города, где пройдут матчи ЧМ, на июнь — начало июля 2018 года выдавала или сообщение об ошибке (в случае с Казанью — семь ежедневных рейсов из Москвы), или показывала, что рейсов на эти даты нет (в случае с Волгоградом — пять ежедневных рейсов из Москвы).