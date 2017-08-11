РСПП предложил освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой»

Ведомости
07:39, 11 августа 2017
Требует подтверждения

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает освободить провайдеров от обязанности расшифровывать трафик пользователей, хранить который они обязаны по «закону Яровой».

Письмо с предложениями о поправках в «закон Яровой», как стало известно «Ведомостям», глава РСПП Александр Шохин направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Глава РСПП, в частности, предлагает отказаться от хранения провайдерами содержания сообщений пользователей в пользу хранения так называемых «электромагнитных сигналов».

Что имеется в виду под хранением «электромагнитных сигналов» в письме, с которым ознакомились «Ведомости», не уточняется.

В свою очередь источник в одном из операторов связи пояснил, что речь идет о хранении провайдерами нерасшифрованного трафика пользователей. Предполагается, что в таком виде информацию о трафике провайдеры будут передавать правоохранительным органам, которые и займутся расшифровкой, рассказал он.

В письме на имя Дворковича глава РСПП указывает, что нужно исключить возможность доступа операторов к данным. Если оператор будет анализировать и систематизировать хранимую информацию, это приведет к тому, что доступ к сообщениям получат сотрудники частных компаний. Это противоречит закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и создает угрозу раскрытия информации об оперативных действиях, указывает Шохин.

Представители вице-премьера Аркадия Дворковича и операторов прокомментировать «Ведомостям» письмо главы РСПП пока отказались.

Закон Яровой вступает в противоречие с действующей практикой работы СОРМ (систем оперативно-розыскных мероприятий). За рубежом гарантии соблюдения режима тайны записываемой и хранимой информации берут на себя именно государственные структуры — в соответствии с конституциями государств, говорится в письме Дворковича.

Ведомости
Пакет «антитеррористических» поправок, известный как «закон Яровой», был принят летом 2016 года. 
В числе прочего, «пакет Яровой» обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года в течение шести месяцев хранить все данные своих пользователей. Затраты на создание систем хранения таких данных оцениваются в несколько триллионов рублей.
В Госдуму был внесен законопроект, откладывающий вступление в силу части «пакета Яровой» о хранении данных до 2023 года, однако правительство его не поддержало.

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