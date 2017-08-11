19-летнего украинца посадили на 8 лет за подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Местный житель получил 10 лет как пособник

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 19-летнему украинцу Артуру Панову и 34-летнему россиянину Максиму Смышляеву, которые обвинялись в подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Медиазона».

Панова приговорили к восьми годам колонии, Смышляева, который обвинялся в пособничестве терроризму, — к 10 годам.