19-летнего украинца посадили на 8 лет за подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Местный житель получил 10 лет как пособник
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 19-летнему украинцу Артуру Панову и 34-летнему россиянину Максиму Смышляеву, которые обвинялись в подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Медиазона».
Панова приговорили к восьми годам колонии, Смышляева, который обвинялся в пособничестве терроризму, — к 10 годам.
Жителя Луганской области Артура Панова задержали в Ростове-на-Дону в декабре 2015 года, когда ему было 17 лет. Как писала «Медиазона», Панов называл себя последователем немецкой леворадикальной группировки «Фракция Красной армии» и публиковал в интернете тексты с обещаниями «выйти на тропу войны против кровавого режима» РФ и США.
Панова обвинили в подготовке теракта в ростовском театре имени Горького. При обыске у него, как было объявлено, была найдена самодельная бомба. Он частично признал вину, но позже заявил, что сделал это под давлением.
Житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, по версии следствия, был пособником Панова. Смышляев вину не признал; он утверждал, что отговаривал Панова от насильственных действий.