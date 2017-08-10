ЦБ ввел временную администрацию во втором по размеру банке Крыма

Банк России
06:32, 10 августа 2017
Надежный источник

Банк России ввел временную администрацию в крымском Генбанке для «повышения финансовой устойчивости». При этом деятельность банка прекращена не будет, ему в качестве инвестора назначили Собинбанк (входит в группу «Россия»).

В самом Генбанке также анонсировали приход нового инвестора для повышения устойчивости и пополнения капитала.

Ранее источник РИА Новости рассказывал, что отделения Генбанка войдут в состав банка «Россия», который также работает в Крыму.

Генбанк создан в 1993 году, он занимает второе место по размеру активов (31,8 миллиарда рублей по состоянию на июль 2017 года) в Крыму, уступая только Российскому национальному коммерческому банку. Оба эти банка, а также Собинбанк находятся под санкциями после присоединения Крыма к России.
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