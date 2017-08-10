ЦБ ввел временную администрацию во втором по размеру банке Крыма
Банк России ввел временную администрацию в крымском Генбанке для «повышения финансовой устойчивости». При этом деятельность банка прекращена не будет, ему в качестве инвестора назначили Собинбанк (входит в группу «Россия»).
В самом Генбанке также анонсировали приход нового инвестора для повышения устойчивости и пополнения капитала.
Ранее источник РИА Новости рассказывал, что отделения Генбанка войдут в состав банка «Россия», который также работает в Крыму.
Генбанк создан в 1993 году, он занимает второе место по размеру активов (31,8 миллиарда рублей по состоянию на июль 2017 года) в Крыму, уступая только Российскому национальному коммерческому банку. Оба эти банка, а также Собинбанк находятся под санкциями после присоединения Крыма к России.