ЦБ ввел временную администрацию во втором по размеру банке Крыма

Банк России ввел временную администрацию в крымском Генбанке для «повышения финансовой устойчивости». При этом деятельность банка прекращена не будет, ему в качестве инвестора назначили Собинбанк (входит в группу «Россия»).

В самом Генбанке также анонсировали приход нового инвестора для повышения устойчивости и пополнения капитала.

Ранее источник РИА Новости рассказывал, что отделения Генбанка войдут в состав банка «Россия», который также работает в Крыму.