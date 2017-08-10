США осудили поездку Путина в Абхазию
Госдепартамент США назвал «неприемлемым» визит президента России Владимира Путина в Абхазию. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.
Она подчеркнула, что посещение «оккупированных Россией грузинских территорий» нарушает Женевские международные дискуссии по конфликту в Грузии в 2008 году.
Науэрт призвала Россию отвести свои войска на позиции, определенные до конфликта и отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.
«США полностью поддерживают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в признанных международным сообществом границах, а также отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии», — заявила Науэрт (англ.яз.)