США осудили поездку Путина в Абхазию

Госдепартамент США
06:04, 10 августа 2017
Надежный источник

Госдепартамент США назвал «неприемлемым» визит президента России Владимира Путина в Абхазию. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что посещение «оккупированных Россией грузинских территорий» нарушает Женевские международные дискуссии по конфликту в Грузии в 2008 году.

Науэрт призвала Россию отвести свои войска на позиции, определенные до конфликта и отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

«США полностью поддерживают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в признанных международным сообществом границах, а также отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии», — заявила Науэрт (англ.яз.)

Госдепартамент США
Путин посетил Абхазию 8 августа — в девятую годовщину вооруженного конфликта, который начался после обстрелов в Южной Осетии. Последний раз Путин был в Абхазии в качестве президента России в 2013 году. До этого он дважды посещал ее как премьер-министр.
Независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.

Последствия конфликта в Южной Осетии

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