США осудили поездку Путина в Абхазию

Госдепартамент США назвал «неприемлемым» визит президента России Владимира Путина в Абхазию. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что посещение «оккупированных Россией грузинских территорий» нарушает Женевские международные дискуссии по конфликту в Грузии в 2008 году.

Науэрт призвала Россию отвести свои войска на позиции, определенные до конфликта и отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.