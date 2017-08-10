Москомархитектура отобрала сто домов для исключения из программы реновации

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
12:48, 10 августа 2017
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Москомархитектура составила список домов, которые могут быть исключены из программы реновации как здания авторской архитектуры.

В список, сообщается на сайте градостроительного комплекса Москвы, вошли около 100 домов, которые попали в программу сноса по результатам голосования жителей, но заслуживают отдельного рассмотрения. 

В числе домов, которые планируется сохранить — построенные по индивидуальным проектам «сталинки» на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и улице Ивантеевская.

Дома, о которых идет речь, входят в список зданий авторской архитектуры, включенных в программу реновации, который подготовило движение «Архнадзор». Всего в этом списке несколько сотен зданий. 273 из них, сообщал «Архнадзор», отсутствовали в первоначальном списке, а были включены в программу по инициативе жильцов.

Полный список домов, которые предлагают сохранить, комиссия направит мэру Москвы. Затем будет сформирован перечень домов, которые будут расселены, а затем реконструированы, добавили в Москомархитектуре.

Со списком работает группа, в которую вошли специалисты Мосгорнаследия, Москомархитектуры и представители «Архнадзора».

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о программе реновации, предусматривающей масштабный снос жилых домов в городе, в феврале. Мэрия составила предварительный список домов на снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий, и организовала голосование. В окончательный список, как сообщалось, войдут лишь те дома, где за снос проголосуют как минимум две трети жильцов.
За снос, объявила мэрия, подводя итоги голосования проголосовали жители чуть более 4 тысяч домов из списка. Однако еще более тысячи домов, отсутствовавшие в первоначальном списке, были включены в программу по просьбе их жильцов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в списке домов, которые предполагается снести в Москве в рамках программы, 5144 здания, по состоянию на 10 августа.
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