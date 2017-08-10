Москомархитектура отобрала сто домов для исключения из программы реновации

Москомархитектура составила список домов, которые могут быть исключены из программы реновации как здания авторской архитектуры.

В список, сообщается на сайте градостроительного комплекса Москвы, вошли около 100 домов, которые попали в программу сноса по результатам голосования жителей, но заслуживают отдельного рассмотрения.

В числе домов, которые планируется сохранить — построенные по индивидуальным проектам «сталинки» на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и улице Ивантеевская.

Дома, о которых идет речь, входят в список зданий авторской архитектуры, включенных в программу реновации, который подготовило движение «Архнадзор». Всего в этом списке несколько сотен зданий. 273 из них, сообщал «Архнадзор», отсутствовали в первоначальном списке, а были включены в программу по инициативе жильцов.

Полный список домов, которые предлагают сохранить, комиссия направит мэру Москвы. Затем будет сформирован перечень домов, которые будут расселены, а затем реконструированы, добавили в Москомархитектуре.