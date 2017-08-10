«Лаборатория Касперского» решила отозвать жалобу на Microsoft в Еврокомиссию

«Лаборатория Касперского» готовится отозвать жалобу на Microsoft, поданную в июне в Еврокомиссию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Корпорация Microsoft, считают в «Лаборатории Касперского, устранила все пункты нарушения антимонопольного законодательства после предупреждения, полученного от ФАС России.

Федеральное картельное ведомство Германии также будет уведомлено о том, что у «Лаборатории Касперского» больше нет претензий к Microsoft, заявили представители компании.