«Лаборатория Касперского» решила отозвать жалобу на Microsoft в Еврокомиссию

ТАСС
07:42, 10 августа 2017
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«Лаборатория Касперского» готовится отозвать жалобу на Microsoft, поданную в июне в Еврокомиссию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Корпорация Microsoft, считают в «Лаборатории Касперского, устранила все пункты нарушения антимонопольного законодательства после предупреждения, полученного от ФАС России.

Федеральное картельное ведомство Германии также будет уведомлено о том, что у «Лаборатории Касперского» больше нет претензий к Microsoft, заявили представители компании.

«Мы довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации. Мы также готовим обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нас к Microsoft больше нет замечаний», — сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

ТАСС
«Лаборатория Касперского», производящая антивирусное ПО, направила жалобы на Microsoft в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии в июне. В обращении указывалось, что Microsoft после выхода операционной системы Windows 10 начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей антивирусов, «подталкивая пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender».
Аналогичную жалобу на дискриминацию Microsoft разработчиков стороннего антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» осенью 2016 года направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Антимонопольное ведомство вынесло Microsoft предупреждение. В середине июля концерн отчитался об исполнении предупреждения ФАС.
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