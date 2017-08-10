«Лаборатория Касперского» решила отозвать жалобу на Microsoft в Еврокомиссию
«Лаборатория Касперского» готовится отозвать жалобу на Microsoft, поданную в июне в Еврокомиссию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Корпорация Microsoft, считают в «Лаборатории Касперского, устранила все пункты нарушения антимонопольного законодательства после предупреждения, полученного от ФАС России.
Федеральное картельное ведомство Германии также будет уведомлено о том, что у «Лаборатории Касперского» больше нет претензий к Microsoft, заявили представители компании.
«Мы довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации. Мы также готовим обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нас к Microsoft больше нет замечаний», — сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».