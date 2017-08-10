Кирилл Серебренников стал лауреатом европейской премии «Новая театральная реальность»

Марина Давыдова
15:05, 10 августа 2017
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Режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность», которая вручается при участии Союза театров Европы. Об этом сообщила театральный критик Марина Давыдова, которая в жюри премии представляла Россию.

Решение было вынесено в конце июня; вручение премии пройдет в Риме в декабре 2017 года.

По словам Давыдовой, за Серебренникова, который был номинирован на премию впервые, проголосовали «почти единогласно». «Хочу сказать, что с первого раза эту премию обычно никто не получает. Я не помню такого случая», — написала она.

Премию «Европа — театру», которая вручается вместе с «Новой театральной реальностью», получат Изабель Юппер и Джереми Айронс.

Премия «Новая театральная реальность» — одна из самых престижных европейских театральных премий, ее вручают за инновации в театральном искусстве. Ее вручают вместе с премией «Европа — театру», которая была основана в 1986 году Европейской комиссией. Премию «Новая театральная реальность» получали, в частности, Анатолий Васильев и Андрей Могучий.
Кирилл Серебренников в 2017 году стал фигурантом по делу о хищениях в основанной им театральной компании «Седьмая студия». Сам он проходит по делу в качестве свидетеля; несколько бывших руководителей фирмы были арестованы. У режиссера отобрали загранпаспорт.

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