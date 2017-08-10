Кирилл Серебренников стал лауреатом европейской премии «Новая театральная реальность»

Режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность», которая вручается при участии Союза театров Европы. Об этом сообщила театральный критик Марина Давыдова, которая в жюри премии представляла Россию.

Решение было вынесено в конце июня; вручение премии пройдет в Риме в декабре 2017 года.

По словам Давыдовой, за Серебренникова, который был номинирован на премию впервые, проголосовали «почти единогласно». «Хочу сказать, что с первого раза эту премию обычно никто не получает. Я не помню такого случая», — написала она.

Премию «Европа — театру», которая вручается вместе с «Новой театральной реальностью», получат Изабель Юппер и Джереми Айронс.