Игроки «Краснодара» и «Ахмата» подрались в перерыве матча российской премьер-лиги

Sports.ru
19:39, 10 августа 2017
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Игроки футбольных клубов «Краснодар» и «Ахмат» Павел Мамаев и Родолфо подрались в перерыве матча 5 тура российской премьер-лиги, который прошел 10 августа в Грозном.

О драке в подтрибунном помещении стадиона «Ахмат» сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин.

По утверждению журналиста Адама Зубайраева, поводом для драки стало оскорбительное высказывание Мамаева в адрес Родолфо — россиянин якобы назвал бразильца «обезьяной». Подтверждения этой информации нет.

Согласно текстовой трансляции «Советского спорта», конфликт на поле между Мамаевым и Родолфо произошел на 40-41 минутах матча. Оба игрока получили желтые карточки.

В пресс-службе «Ахмата» заявили «Спорт-Экспрессу», что после матча Мамаев извинился перед Родолфо «за стычку в первом тайме», и тот принял извинения. Официальные представители «Краснодара» конфликт пока не прокомментировали.

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 3:2.

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