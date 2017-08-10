Банк HSBC обязали выплатить 1,4 миллиарда рублей по делу о банкротстве фирмы Уильяма Браудера
Судья Арбитражного суда Калмыкиии Бадма Садваев привлек британский банк HSBC к ответственности по делу о банкротстве компании «Дальняя степь» Уильяма Браудера. Решение вынесено 4 августа, внимание на него обратили «Ведомости».
Суд поддержал претензии конкурсного управляющего «Дальней степи» Кирилла Ноготкова, который просил привлечь HSBC к субсидиарной ответственности, так как через него в ходе «сомнительных операций» выводились деньги. Ноготков требовал взыскать с британского банка 1,8 миллиарда рублей.
В общей сложности HSBC должен выплатить около 1,4 миллиарда рублей в разных валютах. Банк уже обжаловал решение в апелляционной инстанции.
Ноготков добивается возвращения 3 миллиардов рублей, которые, по его мнению, вывели из «Дальней степи» перед банкротством. Браудера вызывали в суд в качестве свидетеля.
«Дальняя степь» принадлежала фонду Браудера Hermitage Capital. По версии следователей, через эту компанию британец в обход запретов покупал акции российских компаний. За неуплату налогов Браудера в 2013 году заочно приговорили к девяти годам колонии.
Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский также был фигурантом дела об уклонении от налогов. Он умер в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. После этого США и Великобритания ввели санкции против людей, которых называют причастными к его смерти.