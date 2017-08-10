Банк HSBC обязали выплатить 1,4 миллиарда рублей по делу о банкротстве фирмы Уильяма Браудера

Судья Арбитражного суда Калмыкиии Бадма Садваев привлек британский банк HSBC к ответственности по делу о банкротстве компании «Дальняя степь» Уильяма Браудера. Решение вынесено 4 августа, внимание на него обратили «Ведомости».

Суд поддержал претензии конкурсного управляющего «Дальней степи» Кирилла Ноготкова, который просил привлечь HSBC к субсидиарной ответственности, так как через него в ходе «сомнительных операций» выводились деньги. Ноготков требовал взыскать с британского банка 1,8 миллиарда рублей.

В общей сложности HSBC должен выплатить около 1,4 миллиарда рублей в разных валютах. Банк уже обжаловал решение в апелляционной инстанции.