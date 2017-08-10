«Ак Барс» разорвал контракт с нападающим Данисом Зариповым, которого дисквалифицировали за допинг
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Данисом Зариповым, которого в конце июля дисквалифицировали на два года из-за допинга.
Контракт расторгнут «по взаимному согласию сторон», — заявила пресс-служба клуба.
Агент спортсмена Юрий Николаев заявил сайту «Р-Спорт», что «пока рановато говорить о том, где Данис может продолжить выступления».
Контракт между Хоккейным клубом «Ак Барс» и нападающим Данисом Зариповым расторгнут по взаимному согласию сторон. pic.twitter.com/VF8hnsnI9s— ХК Ак Барс (@hcakbars) August 9, 2017
Зарипов был дисквалифицирован из-за обнаружения в его анализах веществ, относящихся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов. Об этом было объявлено в конце июля 2017 года.
Данис Зарипов — один из наиболее титулованных и результативных российских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге. Он неоднократно привлекался в сборную России.