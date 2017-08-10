«Ак Барс» разорвал контракт с нападающим Данисом Зариповым, которого дисквалифицировали за допинг

«Ак Барс»
21:10, 9 августа 2017
Надежный источник

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Данисом Зариповым, которого в конце июля дисквалифицировали на два года из-за допинга.

Контракт расторгнут «по взаимному согласию сторон», — заявила пресс-служба клуба.

Агент спортсмена Юрий Николаев заявил сайту «Р-Спорт», что «пока рановато говорить о том, где Данис может продолжить выступления».

Зарипов был дисквалифицирован из-за обнаружения в его анализах веществ, относящихся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов. Об этом было объявлено в конце июля 2017 года.
Данис Зарипов — один из наиболее титулованных и результативных российских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге. Он неоднократно привлекался в сборную России.
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