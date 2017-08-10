«Ак Барс» разорвал контракт с нападающим Данисом Зариповым, которого дисквалифицировали за допинг

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Данисом Зариповым, которого в конце июля дисквалифицировали на два года из-за допинга.

Контракт расторгнут «по взаимному согласию сторон», — заявила пресс-служба клуба.

Агент спортсмена Юрий Николаев заявил сайту «Р-Спорт», что «пока рановато говорить о том, где Данис может продолжить выступления».