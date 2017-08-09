В Мурманске пациент онкодиспансера убил врача и покончил с собой

Следственное управление СК РФ по Мурманской области
09:25, 9 августа 2017
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Пациент Мурманского областного онкологического диспансера убил врача, а затем покончил с собой, сообщило следственное управление СК России по региону.

Утром в среду, 9 августа, пациент пришел на прием к заведующему поликлиническим отделением диспансера и нанес врачу ему несколько ударов ножом. От полученных ранений врач скончался на месте происшествия. После чего нападавший несколько раз ударил ножом самого себя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СК РФ по Мурманской области
Мурманское новостное агентство «Северпост.ru» в октябре и ноябре сообщало о двух жалобах пациентов областного облдиспансера на неверные диагнозы и неправильное лечение.
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