В Мурманске пациент онкодиспансера убил врача и покончил с собой

Пациент Мурманского областного онкологического диспансера убил врача, а затем покончил с собой, сообщило следственное управление СК России по региону.

Утром в среду, 9 августа, пациент пришел на прием к заведующему поликлиническим отделением диспансера и нанес врачу ему несколько ударов ножом. От полученных ранений врач скончался на месте происшествия. После чего нападавший несколько раз ударил ножом самого себя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).