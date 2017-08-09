Сбербанк вложил 30 миллиардов рублей в «Яндекс.Маркет»

Яндекс
07:25, 9 августа 2017
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Сбербанк и «Яндекс.Маркет» объявили о создании совместного предприятия на базе торговой площадки. В рамках соглашения банк вложит в сервис «Яндекса» 30 миллиардов рублей, получив половину нового предприятия.

Возглавит новое совместное предприятие гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Стоимость «Яндекс.Маркета» на момент сделки партнеры оценили в 60 миллиардов рублей.

Президент Сбербанка Герман Греф заметил, что новая компания станет частью «цифровой экосистемы» банка.

Завершение сделки ожидается к концу 2017 года после получения одобрения регулятора.

«Развитая финансовая и платежная инфраструктура Сбербанка позволит „Яндекс.Маркету“, например, сделать оплату товара еще проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции „Яндекс.Маркета“ на рынке и принесут пользу партнерам», — заявил Гришаков.

Яндекс
В июле Гришаков заявлял, что «Яндекс.Маркет» планирует стать полноценным гипермаркетом, то есть заняться в том числе доставкой и оформлением заказа.
При этом еще в марте 2017 года «Яндекс» в своем годовом отчете заявлял, что переговоры Сбербанка с китайской AliExpress о создании торговой площадки могут угрожать «Яндекс.Маркету». До этого Сбербанк также анонсировал собственную торговую площадку.
Месячная аудитория «Яндекс.Маркета» составляет 20 миллионов человек. Оборот компании в 2016 году составил около 100 миллиардов рублей.
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