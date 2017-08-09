Сбербанк вложил 30 миллиардов рублей в «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс.Маркет» объявили о создании совместного предприятия на базе торговой площадки. В рамках соглашения банк вложит в сервис «Яндекса» 30 миллиардов рублей, получив половину нового предприятия.
Возглавит новое совместное предприятие гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Стоимость «Яндекс.Маркета» на момент сделки партнеры оценили в 60 миллиардов рублей.
Президент Сбербанка Герман Греф заметил, что новая компания станет частью «цифровой экосистемы» банка.
Завершение сделки ожидается к концу 2017 года после получения одобрения регулятора.
«Развитая финансовая и платежная инфраструктура Сбербанка позволит „Яндекс.Маркету“, например, сделать оплату товара еще проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции „Яндекс.Маркета“ на рынке и принесут пользу партнерам», — заявил Гришаков.