Сбербанк вложил 30 миллиардов рублей в «Яндекс.Маркет»

«Развитая финансовая и платежная инфраструктура Сбербанка позволит „Яндекс.Маркету“, например, сделать оплату товара еще проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции „Яндекс.Маркета“ на рынке и принесут пользу партнерам», — заявил Гришаков.