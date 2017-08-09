Производители «Клинского» и «Старого мельника» объединились на рынках России и Украины

Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev договорилась с турецкой Anadolu Efes об объединении своих представительств в России и на Украине. Это объединение стало продолжением сделки по слиянию AB InBev и SABMiller.

Новая компания на российском и украинском рынках будет называться AB InBev-Efes с равным представительством обеих фирм в совете директоров. На пост исполнительного директора предварительно согласован президент российской AB InBev Дмитрий Шпаков. Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2018 года.

Слияние AB InBev и Anadolu Efes приведет к появлению крупнейшей компании на российском пивном рынке. По итогам 2016 года лидерство оставалось за Carlsberg с почти 34 процентами рынка. Суммарная доля AB InBev и Anadolu Efes составила почти 27 процентов. У четвертого крупного игрока Heineken почти 12 процентов.