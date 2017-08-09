Производители «Клинского» и «Старого мельника» объединились на рынках России и Украины

Anheuser-Busch InBev
06:53, 9 августа 2017
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Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev договорилась с турецкой Anadolu Efes об объединении своих представительств в России и на Украине. Это объединение стало продолжением сделки по слиянию AB InBev и SABMiller.

Новая компания на российском и украинском рынках будет называться AB InBev-Efes с равным представительством обеих фирм в совете директоров. На пост исполнительного директора предварительно согласован президент российской AB InBev Дмитрий Шпаков. Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2018 года.

Слияние AB InBev и Anadolu Efes приведет к появлению крупнейшей компании на российском пивном рынке. По итогам 2016 года лидерство оставалось за Carlsberg с почти 34 процентами рынка. Суммарная доля AB InBev и Anadolu Efes составила почти 27 процентов. У четвертого крупного игрока Heineken почти 12 процентов.

AB InBev представлена в России международными брендами Bud, Corona Extra, Staropramen и Stella Artois, а также региональными: «Клинское», «Сибирская Корона», «Тинькофф Авторское», Bagbier, «Толстяк», и ДАО.
Anadolu Efes выпускат в России Efes Pilsener, Essa, «Старый мельник», «Белый медведь» и другие марки пива.
Продажи алкогольного пива в России продолжают падать. В 2016 году рынок сократился на 3,7 процента. Продажи безалкогольного пива выросли на 12 процентов.

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