Первый сериал братьев Коэнов выйдет на Netflix

Deadline
19:49, 9 августа 2017
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Первый сериал братьев Джоэла и Итана Коэна «Баллада о Бастере Скраггсе» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2018 году. Об этом было объявлено 9 августа.

О том, что братья Коэны работают над телевизионной антологией про Старый Запад США, стало известно в январе 2017 года. Где и когда выйдет сериал, тогда не сообщалось.

Братья Коэны написали к сериалу «Баллада о Бастере Скраггсе» сценарий и займутся его постановкой. До этого они сами никогда не снимали сериалы. В 2014 году они стали продюсерами сериала «Фарго», основанного на их одноименном фильме 1996 года.
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