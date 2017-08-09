Первый сериал братьев Коэнов выйдет на Netflix
Первый сериал братьев Джоэла и Итана Коэна «Баллада о Бастере Скраггсе» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2018 году. Об этом было объявлено 9 августа.
О том, что братья Коэны работают над телевизионной антологией про Старый Запад США, стало известно в январе 2017 года. Где и когда выйдет сериал, тогда не сообщалось.
Братья Коэны написали к сериалу «Баллада о Бастере Скраггсе» сценарий и займутся его постановкой. До этого они сами никогда не снимали сериалы. В 2014 году они стали продюсерами сериала «Фарго», основанного на их одноименном фильме 1996 года.