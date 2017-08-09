Фигуранта «дела 26 марта» Андрея Косых приговорили к четырем годам колонии. Он ударил полицейского ногой в шею
Судья Тверского суда Москвы Екатерина Коротова приговорила Андрея Косых к четырем годам колонии общего режима за нападение на двоих полицейских на акции протеста 26 марта в Москве.
Три года из четырех Косых были назначены за применение к полицейскому насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). Речь идет о нападении на прапорщика Евгения Гаврилова, который проходил потерпевшим по «болотному делу».
Обвинение просило приговорить Косых к 4,5 года колонии. Косых признал вину и раскаялся, его дело рассмотрели в особом порядке на одном заседании.
В последнем слове Косых рассказал, что ударил полицейских, пытаясь защитить других участников акции от неправомерных, по его мнению, задержаний.
Суд признал Косых виновным в том, что на выходе из метро «Тверская» он ударил кулаком по шлему прапорщика полиции по фамилии Синегубов. Затем на Малой Дмитровке Косых, по версии обвинения, ударил прапорщика Гаврилова ногой в область шеи и челюсти. Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
«Несмотря на то что сотрудники на заседании здесь не присутствуют, я все равно при всех хочу еще раз попросить извинения. Я уже это делал. За то что случилось. Я надеюсь, они не держат на меня насколько это возможно зла. Все потому что случилось так действительно спонтанно», — заявил Косых в последнем слове.