Фигуранта «дела 26 марта» Андрея Косых приговорили к четырем годам колонии. Он ударил полицейского ногой в шею

Медиазона
15:03, 9 августа 2017
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Судья Тверского суда Москвы Екатерина Коротова приговорила Андрея Косых к четырем годам колонии общего режима за нападение на двоих полицейских на акции протеста 26 марта в Москве.

Три года из четырех Косых были назначены за применение к полицейскому насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). Речь идет о нападении на прапорщика Евгения Гаврилова, который проходил потерпевшим по «болотному делу».

Обвинение просило приговорить Косых к 4,5 года колонии. Косых признал вину и раскаялся, его дело рассмотрели в особом порядке на одном заседании.

В последнем слове Косых рассказал, что ударил полицейских, пытаясь защитить других участников акции от неправомерных, по его мнению, задержаний.

Суд признал Косых виновным в том, что на выходе из метро «Тверская» он ударил кулаком по шлему прапорщика полиции по фамилии Синегубов. Затем на Малой Дмитровке Косых, по версии обвинения, ударил прапорщика Гаврилова ногой в область шеи и челюсти. Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Несмотря на то что сотрудники на заседании здесь не присутствуют, я все равно при всех хочу еще раз попросить извинения. Я уже это делал. За то что случилось. Я надеюсь, они не держат на меня насколько это возможно зла. Все потому что случилось так действительно спонтанно», — заявил Косых в последнем слове.

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Андрей Косых — четвертый осужденный в рамках уголовных дел о нападении на полицейских 26 марта. Ранее за это осудили Станислава Зимовца (2,5 года колонии), Александра Шпакова (полтора года колонии) и Юрия Кулия (8 месяцев колонии-поселения). Шпаков и Кулий, как и Косых, признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела.
По делу также проходят Дмитрий Борисов и Алексей Политиков, они находятся под арестом.
Прапорщик Евгений Гаврилов, за нападение на которого осудили Косых, был потерпевшим по «болотному делу» — за нападение на него на Болотной площади в 2012 году был на 2,5 года осужден Иван Непомнящих.

«Дело 26 марта»

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