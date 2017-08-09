Движение по Варшавскому шоссе перекрыли из-за крупной аварии

Обновление: Движение по Варшавскому шоссе, перекрытое из-за аварии, восстановлено в полном объеме, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Москве.

На Варшавском шоссе в Москве утром 9 августа произошла крупная авария с участием двух фур и двух легковых автомобилей.

После столкновения две фуры и один из легковых автомобилей загорелись, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД по Москве. Одна из фур, по словам источника ТАСС в экстренных службах города, полностью сгорела.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили ранения.

РИА Новости уточняет, что авария произошла на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы в районе станции метро «Южная».

Когда выехал в аэропорт, а Варшавка перекрыта из-за кошмарного ДТП 😔 pic.twitter.com/VGXoTpeMlC — Anna Yakunina (@AnnaYakunina1) August 9, 2017

Из-за аварии Варшавское шоссе было перекрыто, движение транспорта осуществлялось по дублеру. Департамент транспорта Москвы сообщил в своем твитере, что около 10:00 мск движение по Варшавскому шоссе было частично возобновлено.