Движение по Варшавскому шоссе перекрыли из-за крупной аварии
Обновление: Движение по Варшавскому шоссе, перекрытое из-за аварии, восстановлено в полном объеме, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Москве.
На Варшавском шоссе в Москве утром 9 августа произошла крупная авария с участием двух фур и двух легковых автомобилей.
После столкновения две фуры и один из легковых автомобилей загорелись, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД по Москве. Одна из фур, по словам источника ТАСС в экстренных службах города, полностью сгорела.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили ранения.
Утро. Варшавское шоссе pic.twitter.com/HzFWUOKIff— DH AKA (@dhakamat) August 9, 2017
РИА Новости уточняет, что авария произошла на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы в районе станции метро «Южная».
Когда выехал в аэропорт, а Варшавка перекрыта из-за кошмарного ДТП 😔 pic.twitter.com/VGXoTpeMlC— Anna Yakunina (@AnnaYakunina1) August 9, 2017
Из-за аварии Варшавское шоссе было перекрыто, движение транспорта осуществлялось по дублеру. Департамент транспорта Москвы сообщил в своем твитере, что около 10:00 мск движение по Варшавскому шоссе было частично возобновлено.
В пресс-службе ГУМЧС по Москве сообщили, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту аварии. «Было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего загорелись грузовые автомобили и частично легковые. Оперативно прибывшие к месту аварии пожарно-спасательные подразделения потушили загоревшиеся автомобили на площади 50 кв. метров», — сказал собеседник.