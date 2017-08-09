Для пилотов и диспетчеров решили ввести анализы на ВИЧ и гепатиты при приеме на работу. Профсоюзы против

Коммерсант
07:14, 9 августа 2017
Надежный источник

Общественные организации просят Минтранс не принимать закон, обязывающий пилотов, бортпроводников и диспетчеров при устройстве на работу предоставлять результаты анализов на ВИЧ и гепатиты, пишет «Коммерсант».

Предъявление результатов анализов на ВИЧ и гепатиты, напоминает издание, предусматривает проект изменения процедуры поступления на летную работу или восстановления на ней, представленный Минтрансом в июле.

Три общественные организации, занимающиеся защитой прав ВИЧ-положительных людей, обратились в Минтранс с открытым письмом, в котором просят отказаться от таких требований.

ВИЧ и гепатиты В и С,  указывают авторы письма, «не влияют на способность выполнять должностные обязанности членами экипажа воздушного судна и сотрудниками наземных служб».

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в интервью «Коммерсанту» также назвал требование результатов анализов на ВИЧ и гепатиты «дискриминационным требованием». Россия, подчеркнул он, испытывает нехватку пилотов гражданской авиации. «Нельзя, чтобы в результате непродуманных действий чиновников усилился этот дефицит», — сообщил Кравченко.

В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что открытое письмо общественных организаций пока не получили. При этом представители ведомства отметили, что проект изменения правил приема на летную работу проходит общественное обсуждение и комментировать его отдельные положения «преждевременно».

Глава КТР напомнил, что по закону любой ведомственный приказ, касающийся условий работы, должен быть одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. «Профсоюзы точно выступят против, думаю, и работодатели нас поддержат», — сказал Борис Кравченко.

Коммерсант
Открытое письмо в Минтранс направили организации «Вместе против гепатита», «Коалиция по готовности к лечению» и НП «Е.В.А.».
В марте 2017 года Верховный суд отменил запрет на работу ВИЧ-положительных людей бортпроводниками, содержавшийся в одном из документов Минтранса. В апреле 2011 года Верховный суд признал незаконным запрет людям, живущим с ВИЧ, работать пилотами.
В июне «Коммерсант» сообщил о массовом переходе российских пилотов на работу в иностранные, в первую очередь китайские, авиакомпании. За 2,5 года, по данным издания, на работу за рубеж уехали около 300 командиров воздушных судов и инструкторов. Росавиация на фоне этих сообщений попросила российских авиаперевозчиков сообщить, если их пилоты увольнялись и затем находили работу за рубежом.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться