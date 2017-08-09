Для пилотов и диспетчеров решили ввести анализы на ВИЧ и гепатиты при приеме на работу. Профсоюзы против

Общественные организации просят Минтранс не принимать закон, обязывающий пилотов, бортпроводников и диспетчеров при устройстве на работу предоставлять результаты анализов на ВИЧ и гепатиты, пишет «Коммерсант».

Предъявление результатов анализов на ВИЧ и гепатиты, напоминает издание, предусматривает проект изменения процедуры поступления на летную работу или восстановления на ней, представленный Минтрансом в июле.

Три общественные организации, занимающиеся защитой прав ВИЧ-положительных людей, обратились в Минтранс с открытым письмом, в котором просят отказаться от таких требований.

ВИЧ и гепатиты В и С, указывают авторы письма, «не влияют на способность выполнять должностные обязанности членами экипажа воздушного судна и сотрудниками наземных служб».

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в интервью «Коммерсанту» также назвал требование результатов анализов на ВИЧ и гепатиты «дискриминационным требованием». Россия, подчеркнул он, испытывает нехватку пилотов гражданской авиации. «Нельзя, чтобы в результате непродуманных действий чиновников усилился этот дефицит», — сообщил Кравченко.

В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что открытое письмо общественных организаций пока не получили. При этом представители ведомства отметили, что проект изменения правил приема на летную работу проходит общественное обсуждение и комментировать его отдельные положения «преждевременно».