Для пилотов и диспетчеров решили ввести анализы на ВИЧ и гепатиты при приеме на работу. Профсоюзы против
Общественные организации просят Минтранс не принимать закон, обязывающий пилотов, бортпроводников и диспетчеров при устройстве на работу предоставлять результаты анализов на ВИЧ и гепатиты, пишет «Коммерсант».
Предъявление результатов анализов на ВИЧ и гепатиты, напоминает издание, предусматривает проект изменения процедуры поступления на летную работу или восстановления на ней, представленный Минтрансом в июле.
Три общественные организации, занимающиеся защитой прав ВИЧ-положительных людей, обратились в Минтранс с открытым письмом, в котором просят отказаться от таких требований.
ВИЧ и гепатиты В и С, указывают авторы письма, «не влияют на способность выполнять должностные обязанности членами экипажа воздушного судна и сотрудниками наземных служб».
Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в интервью «Коммерсанту» также назвал требование результатов анализов на ВИЧ и гепатиты «дискриминационным требованием». Россия, подчеркнул он, испытывает нехватку пилотов гражданской авиации. «Нельзя, чтобы в результате непродуманных действий чиновников усилился этот дефицит», — сообщил Кравченко.
В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что открытое письмо общественных организаций пока не получили. При этом представители ведомства отметили, что проект изменения правил приема на летную работу проходит общественное обсуждение и комментировать его отдельные положения «преждевременно».
Глава КТР напомнил, что по закону любой ведомственный приказ, касающийся условий работы, должен быть одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. «Профсоюзы точно выступят против, думаю, и работодатели нас поддержат», — сказал Борис Кравченко.