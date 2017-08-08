Командира роты конвоя уволили после перестрелки в Мособлсуде

После перестрелки, устроенной членами «банды ГТА» в Мособлсуде, уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования по Московской области и замкомандира взвода этого подразделения, объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме того, сообщила Волк, еще шестерым сотрудникам правоохранительных органов объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии.

Среди получивших такое дисциплинарное взыскание — начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Московской области, его заместитель, а также двое заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.