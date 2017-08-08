Командира роты конвоя уволили после перестрелки в Мособлсуде

МВД России
12:03, 8 августа 2017
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После перестрелки, устроенной членами «банды ГТА» в Мособлсуде, уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования по Московской области и замкомандира взвода этого подразделения, объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме того, сообщила Волк, еще шестерым сотрудникам правоохранительных органов объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии.

Среди получивших такое дисциплинарное взыскание — начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Московской области, его заместитель, а также двое заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

«По результатам служебной проверки по факту произошедшего в Московском областном суде уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности сотрудники ГУМВД России по Московской области», — сказала Ирина Волк.

МВД России
1 августа пятеро фигурантов дела «банды ГТА» в лифте в здании Мособлсуда напали на двух сопровождавших их конвоиров, отобрав у них оружие.
Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии, еще двое ранены. Один из бойцов Росгвардии получил ранение, двое конвоиров — травмы. Источники сообщали, что один из раненых членов «банды ГТА» умер в больнице, однако эта информация не подтвердилась.
РБК, изучив служебную инструкцию, указало, что при конвоировании членов «банды ГТА» были нарушены правила. В частности, пятерых подсудимых должны были сопровождать не двое, а не менее 10 конвоиров. Прокуратура Подмосковья объявила о проверке конвойной службы.
Всего обвиняемыми по делу «банды ГТА» проходили девять человек. 8 августа в Мособлсуде продолжился процесс по делу «банды ГТА». Четверых подсудимых, сообщал корреспондент «Интерфакса» из зала суда, сопровождали восемь конвоиров и служебная собака.

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