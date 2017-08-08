Командира роты конвоя уволили после перестрелки в Мособлсуде
После перестрелки, устроенной членами «банды ГТА» в Мособлсуде, уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования по Московской области и замкомандира взвода этого подразделения, объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Кроме того, сообщила Волк, еще шестерым сотрудникам правоохранительных органов объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии.
Среди получивших такое дисциплинарное взыскание — начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Московской области, его заместитель, а также двое заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.
«По результатам служебной проверки по факту произошедшего в Московском областном суде уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности сотрудники ГУМВД России по Московской области», — сказала Ирина Волк.