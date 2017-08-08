Пожилого крымскотатарского активиста обвинили в сопротивлении полиции. По словам адвоката, у него нарушена координация движений

В Симферополе у здания Верховного суда Крыма 8 августа был задержан 76-летний активист Сервер Караметов, который держал плакат со словами «Путин и Аксенов, наши дети не террористы! Хватит обвинять крымских татар!»

По словам его адвоката Эмиля Курбединова, на Караметова составили протокол за нарушение порядка проведения пикета (статья 20.2 КоАП) и неповиновение полицейским (статья 19.3).

Адвокат рассказал, что у активиста из-за болезни нарушена координация движений и он «может только рывками двигать руками и телом»; именно эти резкие движения, по мнению Курбединова, в полиции расценили как неповиновение.

Полицейские задержали Сервер агъа Караметова с одиночного пикета. Опубликовано Заиром Смедлей 8 августа 2017 г.

Караметов стоял с пикетом у здания Верховного суда Крыма во время заседания по делу Ахтема Чийгоза, замглавы запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в связи с массовой акцией, состоявшейся у здания Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года, незадолго до присоединения Крыма к России.