Пентагон начал подготовку к нападению на исламистов на Филиппинах
Пентагон подготовил план борьбы с боевиками «Исламского государства» на Филиппинах с помощью авиаударов, пишет NBC со ссылкой на осведомленные источники в ведомстве. По словам собеседников издания, разрешение на начало операции может быть получено уже во вторник, 8 августа.
Предполагается, что Пентагон будет наносить удары по объектам исламистов на Филиппинах с помощью дронов. Согласован ли этот план с президентом Филиппин Родриго Дутерте, не сообщается.
Официально в Пентагоне эти сведения не подтверждают. В ведомстве заявили, что уже на протяжении 15 лет плодотворно сотрудничают с филиппинскими властями и делятся развединформацией. В Госдепартаменте отметили, что на Филиппинах размещен небольшой контингент американских военных, в основном это военные инструкторы.
Если план будет одобрен, то вооруженные силы США смогут наносить удары по объектам ИГ на Филиппинах, и это ставит под угрозу союзников в регионе, в том числе филиппинских военных, которые ведут наземную операцию на южных островах страны (англ. яз.).