Пентагон начал подготовку к нападению на исламистов на Филиппинах

Пентагон подготовил план борьбы с боевиками «Исламского государства» на Филиппинах с помощью авиаударов, пишет NBC со ссылкой на осведомленные источники в ведомстве. По словам собеседников издания, разрешение на начало операции может быть получено уже во вторник, 8 августа.

Предполагается, что Пентагон будет наносить удары по объектам исламистов на Филиппинах с помощью дронов. Согласован ли этот план с президентом Филиппин Родриго Дутерте, не сообщается.

Официально в Пентагоне эти сведения не подтверждают. В ведомстве заявили, что уже на протяжении 15 лет плодотворно сотрудничают с филиппинскими властями и делятся развединформацией. В Госдепартаменте отметили, что на Филиппинах размещен небольшой контингент американских военных, в основном это военные инструкторы.