ФАС возбудила дело против «большой четверки» операторов из-за цен на роуминг внутри страны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело на четырех крупнейших в РФ мобильных операторов «за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге».

Антимонопольное дело в отношении «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) было заведено 3 августа, сообщается на сайте ФАС.

Каждый из операторов «большой четверки» обвиняется в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Дела «Вымпелкома» и «Мегафона» комиссия ФАС планирует рассмотреть 26 сентября, а МТС и «Т2 Мобайл» — 29 сентября.