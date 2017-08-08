ФАС возбудила дело против «большой четверки» операторов из-за цен на роуминг внутри страны

Федеральная антимонопольная служба
10:15, 8 августа 2017
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело на четырех крупнейших в РФ мобильных операторов «за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге».

Антимонопольное дело в отношении «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) было заведено 3 августа, сообщается на сайте ФАС.

Каждый из операторов «большой четверки» обвиняется в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Дела «Вымпелкома» и «Мегафона» комиссия ФАС планирует рассмотреть 26 сентября, а МТС и «Т2 Мобайл» — 29 сентября.

Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации.

Федеральная антимонопольная служба
В середине июля ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, фактически отменив внутрисетевой роуминг.
Требования антимонопольного ведомства операторы должны были выполнить к началу августа. В противном случае ФАС пообещала возбудить против операторов антимонопольное дело.
31 июля замглавы ФАС Анатолий Голомолзин объявил, что его ведомство готовит документы для возбуждения антимонопольных дел в отношении «большой четверки».

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