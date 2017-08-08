ФАС возбудила дело против «большой четверки» операторов из-за цен на роуминг внутри страны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело на четырех крупнейших в РФ мобильных операторов «за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге».
Антимонопольное дело в отношении «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) было заведено 3 августа, сообщается на сайте ФАС.
Каждый из операторов «большой четверки» обвиняется в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».
Дела «Вымпелкома» и «Мегафона» комиссия ФАС планирует рассмотреть 26 сентября, а МТС и «Т2 Мобайл» — 29 сентября.
Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации.