Дэвид Леттерман станет ведущим передачи на Netflix

На стриминговом сервисе Netflix в 2018 году выйдет новая передача Дэвида Леттермана, который ушел на пенсию в 2015 году после 33 лет ведения собственного шоу.

В передаче будет шесть часовых выпусков, состоящих из беседы Леттермана с гостем и коротких репортажей.

Кто станет гостем передачи и будут ли выпуски объединены какой-то общей темой, пока не сообщается.

«Я узнал, что если уходишь на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей, сперва обсуди это с семьей», — прокомментировал Леттерман свое возвращение в эфир.