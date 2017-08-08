Дэвид Леттерман станет ведущим передачи на Netflix
На стриминговом сервисе Netflix в 2018 году выйдет новая передача Дэвида Леттермана, который ушел на пенсию в 2015 году после 33 лет ведения собственного шоу.
В передаче будет шесть часовых выпусков, состоящих из беседы Леттермана с гостем и коротких репортажей.
Кто станет гостем передачи и будут ли выпуски объединены какой-то общей темой, пока не сообщается.
«Я узнал, что если уходишь на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей, сперва обсуди это с семьей», — прокомментировал Леттерман свое возвращение в эфир.
70-летний Дэвид Леттерман дольше всех на американском телевидении вел вечерние шоу. С 1982-го по 1993 год он вел на NBC передачу Late Night (после его ухода ее стал вести Конан ОʼБрайан), а затем до 2015 года вел на CBS Late Show (сейчас эту программу ведет Стивен Кольбер).